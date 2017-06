“Bee Gees One” promete emocionar Teatro de Barueri

A noite do dia 24 de junho será nostálgica e emocionante. O cover “Bee Gees One”, considerado o melhor tributo da banda se apresenta no Teatro Municipal de Barueri às 21h. Os ingressos estão à venda em www.bilheteriaexpress.com.br.

“Nós esperamos que o nosso público compareça. Muitos jovens gostam de Bee Gees, sem falar no pessoal que viveu a época. Quem vir terá a oportunidade de relembrar as canções que marcaram uma geração. Durante o show fazemos projeções da nossa carreira, cenas do Bee Gees e família, além dos nossos prêmios. O show é bastante interativo, com sorteios, brincamos com os casais, bem ao estilo Bee Gees. Eles eram irmãos e bem família. Vamos levar toda essa magia para Barueri. Cada música tem uma história para o Bee Gees, vamos situando as pessoas a respeito das particularidades de cada canção. Será bem emocionante”, afirmou Mauro Toledo (o ‘Barry Gibb’), fundador da banda.

A banda possui ainda cinco prêmios incluindo o Top de Qualidade e o Golden Empresarial 2007, 2008, 2010, 2014 e 2016. Os dois últimos entregues pela Associação Comercial de SP – Prêmio Golden Empresarial. Em 2015, a banda foi escolhida pela equipe do Programa do Faustão pela originalidade das vozes e semelhança física natural, sem perucas e ornamentos. Em 2011, eles participaram de um episódio da série Divã, também da Rede Globo.