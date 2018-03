Black Juniors

Outro dia eu estava na sala de informática da escola e vi um aluno assistindo um vídeo no Youtube, sobre a tragédia “os jovens artistas”, que moravam no Jardim D´abril, isso ocorreu em 1984.

Antigamente, a vida nas periferias eram verdadeiros espaços do brincar, as ruas ficavam repletas de crianças com carrinho de rolimã, bolinha de gude, pega-pega, amarelinha e tantas outras. Mas para aqueles jovens eram somente a dança, que lhes interessava.

Exímios dançarinos de break. Todos os finais de semana, eles frequentavam várias casas de shows e logo foram apresentados ao Mister Sam, que os levou para um estúdio, onde gravaram algumas músicas.

O sucesso veio rápido e a vida ficou agitada, entrevistas em quase todas as televisões, rádios e revistas. As madrugadas eram envoltas de muito trabalho. E foi nesse prisma, que começou e encerrou uma história musical, fenomenalmente consolidada.

O Mister Sam logo foi apelidado de Tio Sam e dizia:

– Eu trabalhava na gravadora RGE na época, e vi 4 irmãos, feirantes, que dançavam muito bem, gravamos a música, “Mas que linda estás”, que tocava em todo país, foi um grande sucesso.

Numa entrevista para a televisão um dos integrantes disse:

– A gente trabaiava nas feiras vendendo bananas, laranjas, maçãs. A gente inventava música e dançava só prá chamar a atenção dos freguêis.

Os vizinhos saiam no portão e a conversa era sempre a mesma:

– Se Deus existe para esses meninos, ele é o Deus, Tio Sam!!

Em entrevistas para os jornais, eles diziam:

– Quando ganhamos o disco de ouro, istourou uma felicidade dentro de nóis, que era difícil, até dormir!!

O sucesso durou somente um ano. Tempo suficiente para torná-los imortais. Com uma vendagem fonográfica acima de um milhão e meio de discos, o Brasil se encantou com a nova moda, que fazia o corpo todo se retorcer, através de uma música eletrizante.

Numa noite fria, a casa dos jovens, foi invadida por ladrões, que queriam de qualquer maneira o disco de ouro, este, era apenas simbólico.

O único sobrevivente relembra com lágrimas nos olhos:

– Tudo aconteceu tão rápido, eu estava dormindo na sala, quando só ouvi uma chuva de tiros para todos os lados, levantei e vi meu pai e meus irmãos mortos na cozinha.

Chora desesperadamente:

– De repente, tudo acabou! Nem sei como conseguiu escapar mesmo com um tiro no ombro. O sucesso tornou-se só mais um vídeotape!

Contendo-se:

– Foi muito triste relembrar aquele momento. Pensei em desistir da carreira, me senti sozinho. E por alguns segundos o Tio Sam e “Os Black Juniors” desapareceram da minha memória!

De repente o aluno desligou o computador e pensei:

– A vida na periferia segue lenta e monstruosamente ativa e artística.