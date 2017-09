Blitz educativa aborda 170 motociclistas neste domingo, 24, em Osasco

A CCR ViaOeste, CCR RodoAnel e Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana de Osasco abordaram 170 motociclistas ontem, 24, em blitz educativa para divulgar as melhores práticas no trânsito. A atividade teve o apoio da Porto Seguro Auto e aconteceu em frente à sede da Prefeitura. A ação integra o Programa de Redução de Acidentes das (PRA) das concessionárias, pactuado com a ARTESP (Agência de Transportes de São Paulo).

Durante a ação, os agentes trabalharam temas como a conservação das motocicletas e uso dos equipamentos de segurança. A proposta deste tipo de ação é sensibilizar o motociclista sobre as melhores práticas de pilotagem e os cuidados com sua moto.