Blitz fiscalizará obras públicas e privadas em Barueri

Obras públicas e privadas, além de prédios já em funcionamento em Barueri, devem receber na próxima semana uma blitz do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP). A ação, que envolverá 10 viaturas e 20 agentes, buscará identificar os responsáveis técnicos (engenheiros ou arquitetos) pelas obras, como forma de garantir o cumprimento de medidas de engenharia ligadas à segurança das novas construções ou reformas.

O CREA fiscalizará prioritariamente o exercício legal do profissional técnico ligado à obra – e, por consequência, as questões ligadas à segurança em engenharia. Além do conhecimento técnico empregado pelo profissional no projeto, a assinatura de um engenheiro ou arquiteto credenciado exime o proprietário de qualquer responsabilidade civil e até criminal em casos de acidentes.

Para o conselheiro do CREA-SP, engenheiro Reginaldo Carlos de Andrade, o cidadão precisa entender a importância de contar com um profissional técnico assinando seu projeto de obra. “No cotidiano do cidadão, há quase sempre a necessidade de um profissional técnico que resolva alguma questão, na saúde e na educação, por exemplo. Na construção civil não é diferente: quando alguém precisa construir ou reformar, é o engenheiro ou o arquiteto o profissional que tem o conhecimento técnico necessário para assegurar a segurança da obra”, compara.

“Nossa primeira função é verificar se há um profissional técnico credenciado como responsável pela obra. Não tendo, notificamos o proprietário a regularizar esta situação. Tendo um engenheiro ou arquiteto responsável, aí o passo é a consulta pela chamada ‘caderneta de obras’ ou ‘livro de ordem’ preenchido por este profissional, e que comprova sua rotina nas fases da construção ou reforma”, explica o gerente regional da unidade Leste/Norte do CREA-SP, engenheiro Ademir Alves do Amaral.

Nesta etapa de fiscalização da blitz, a abordagem é amistosa e educativa. “Numa segunda etapa, aí o CREA acompanhará os casos depois das eventuais notificações por irregularidades, seguindo os prazos legais para as regularizações dos empreendimentos”, complementa o gerente regional da unidade Leste/Norte do CREA-SP, engenheiro Marcelo Bruni.

Fiscalização de rotina

A ação do CREA-SP reforça o trabalho cotidiano do órgão, que por rotina já executa o serviço de fiscalização do exercício da profissão, por meio de pesquisas e denúncias que indicam falta de segurança em determinada obra. Caso de uma moradora do Jardim Tupanci, que recentemente acionou a fiscalização do CREA em Barueri, por conta de um novo condomínio vertical em construção na avenida Sebastião Davino dos Reis, que fica abaixo de onde está sua residência. Segundo ela, após o início das obras sua casa apresentou rachaduras, e a movimentação também causou danos à garagem.

O caso já é alvo de processo aberto pelo CREA questionando o engenheiro responsável pelo empreendimento. Enquanto órgão federal que presta um serviço público, em situações mais extremas, o Conselho pode até cassar o registro de um profissional. “Até ontem eu tinha uma visão do CREA, hoje tenho outra”, diz a moradora, cujo nome precisa ser preservado em função do processo no órgão.

“O CREA, como entidade de classe, cumpre seu papel fiscalizando o bom exercício da profissão. Assim, condena o mau profissional e por consequência defende o bom”, argumenta o engenheiro José Eduardo Vida dos Santos, chefe dos fiscais da unidade do CREA em Barueri.

Blitz

A ação fiscalizatória do CREA-SP em Barueri acontece na semana de 26 a 30 de junho, e também percorrerá obras e reformas de casas dentro de residenciais em Alphaville. O primeiro dia da fiscalização, na segunda-feira, será marcado por uma concentração de viaturas e fiscais na região central de Barueri, às 9 horas.