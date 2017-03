BMW apresenta nova linha de veículos híbridos

A BMW mostrará uma nova linha de veículos híbridos plug-in no Salão Internacional do Automóvel de Nova York 2017, que ocorrerá entre os dias 14 e 23 de abril. As novidades incluem modelos da família BMW iPerformance, como o BMW 530e iPerformance; 740e xDrive iPerformance; 330e iPerformance e X5 xDrive40e iPerformance, além dos mais recentes modelos BMW M550i xDrive e M760i xDrive.

A família iPerformance, que representa os veículos híbridos plug-in da BMW, aplica a tecnologia eDrive da BMW i (marca que enfatiza a sustentabilidade e conceitos de veículos tecnologicamente visionários) aos seus modelos por meio de sua expertise técnica em relação a motores elétricos, células de bateria e sistemas de controle eletrônicos.

Veículos em destaque

Revelado em janeiro no Salão de Detroit, o BMW 530e iPerformance é o mais novo membro da família de veículos híbridos plug-in da BMW. O modelo combina o conceito de propulsor elétrico eDrive a um motor a gasolina de quatro cilindros para atingir uma potência conjunta de 248 cv e 42,85 kgfm de torque. Esse conjunto leva o modelo de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. Além disso, o carro consegue rodar 24 quilômetros apenas com eletricidade. Entre os equipamentos, destaque para o controle por gestos, a última geração do head-up display, visão 3D Remote, estacionamento por controle remoto e um avançado sistema de assistência ao motorista, que reflete um passo adiante para a condução autônoma.

O BMW 740e xDrive iPerformance reúne todo o conforto e requinte da família Série 7 com as virtudes de um modelo híbrido e livre de poluentes. O sedã de alto luxo é equipado com motor 2.0 TwinPower Turbo de quatro cilindros a gasolina, integrado a um motor elétrico e transmissão Steptronic automática de oito velocidades, que combinados produzem uma potência de 322 cv. É possível percorrer até 22 quilômetros e chegar à velocidade máxima de 140 km/h somente com eletricidade. O carro se destaca ainda pelo extenso uso de fibra de carbono em sua construção, o que reduziu drasticamente o seu peso em relação ao seu antecessor.

O BMW Série 3, modelo premium mais bem-sucedido do mundo, acaba de ganhar sua versão híbrida plug-in: o BMW 330e iPerformance. A combinação inovadora do motor elétrico com o propulsor quatro cilindros a gasolina TwinPower Turbo, que ganhou por duas vezes o prêmio “International Engine of the Year Award”, resulta em uma potência combinada de 248 cv e 42,85 kgfm de torque, que leva o modelo de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e à velocidade máxima de 225 km/h. No modo totalmente elétrico, o modelo percorre até 22 quilômetros e atinge velocidade máxima de 120 km/h.

Primeiro modelo híbrido plug-in da companhia, o BMW X5 xDrive40e iPerformance traz no conjunto mecânico um motor a combustão 2.0 quatro cilindros TwinPower Turbo em linha acompanhado de uma bateria de lítio-íon e transmissão automática de oito marchas. No total, o modelo desenvolve 308 cv de potência e 45,90 kgfm de torque, o que é suficiente para fazer de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos. Aproximadamente 22 quilômetros podem ser percorridos no modo totalmente elétrico. Além disso, esse utilitário esportivo traz o sistema inteligente de tração integral da BMW.

Na família Série 5, BMW 540i xDrive e BMW M550i xDrive agora fazem companhia ao BMW 530e iPerformance. Com carroceria em magnésio, alumínio e aço de alta resistência, os modelos são até 62 quilos mais leves que os predecessores. O BMW 540i xDrive 2018 está equipado com motor 3.0 de seis cilindros em linha, que produz 335 cv de potência (35 cv a mais do que o antecessor), 45,90 kgfm de torque, velocidade máxima de 249 km/h e 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos. O BMW M550i xDrive, por sua vez, é uma combinação perfeita de luxo e esportividade, como motorização oito cilindros a gasolina e câmbio automático Steptronic de oito marchas. O modelo produz 456 cv de potência e 66,36 kgfm de torque, atingindo de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos — a melhor marca da história da família Série 5.

Por fim, o BMW M760i xDrive 2018 integra o primeiro motor a gasolina de 12 cilindros com a tecnologia M Performance TwinPower Turbo, que resulta em uma mistura de desempenho, eficiência e conforto. Equipado com 601 cv de potência e torque máximo de 81,57 kgfm, o sedã de alto luxo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos e atinge a velocidade máxima de 249 km/h. O modelo é disponível com as mesmas tecnologias avançadas de assistência de condução da linha Série 7, incluindo assistência de condução ativa; aviso de mudança de faixa; proteção de pedestre; detector de ponto cego com prevenção de colisão lateral; aviso de iminente colisão traseira e frontal e sistema de controle por gestos.