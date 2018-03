Bolshoi, a mais prestigiada escola de dança do mundo, faz pré-seleção em Barueri para moradores da região

Uma das mais prestigiadas escola de dança do mundo, o Bolshoi, vai fazer uma pré-seleção, dia 8 de abril, no Teatro Municipal de Barueri, para oferecer bolsas de estudos a novos alunos.

Trata-se de uma grande oportunidade para todos aqueles que desejam seguir carreira na arte da dança e que moram em Barueri e nas outras cidades da região como Santana do Parnaíba, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Osasco, Cotia etc.

A pré-seleção do Instituto Escola Teatro Bolshoi tem vagas para o Curso Técnico de nível Médio em Dança Clássica (para os nascidos entre 2000 e 2002) e o Curso Básico em Dança Clássica (para os nascidos entre 2003 e 2009). Para o curso básico, não é necessário conhecimento de dança.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril pelo site http://escolabolshoi.com.br/selecao/pre-selecao-em-baruerisp/.

A pré-seleção do Bolshoi compõe também o II RV Baruart – Seletiva do XI Circuito Nacional de Dança, que acontece de 6 a 8 de abril, que conta com o apoio da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Veja o regulamento e como se inscrever em http://www.icrv.org.br/regulamentos