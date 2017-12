Bombeiros fazem nesta quinta, 28, o rescaldo do depósito do Pão de Açúcar

Doze viaturas do Corpo de Bombeiros permanecem nesta quinta-feira (28) no local do incêndio que consumiu o depósito de uma rede de supermercados, avenida Doutor Alberto Jackson Byington, número 3077, em Osasco. O incêndio começou na última quarta-feira (27) e mobilizou 29 viaturas do Corpo de Bombeiros.

As chamas foram controladas ontem à noite. De acordo com o Corpo Bombeiros de Osasco, está em fase de rescaldo. No local eram guardados alimentos refrigerados como carnes, frangos e frutas. Ainda, segundo os bombeiros, não houve vítimas e não há risco de novo incêndio. Ainda não se sabe as causas.