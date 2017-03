Bradesco precisa vencer para continuar sonhando com a Superliga

A primeira rodada das quartas de final da Superliga B feminina 2017 ficou completa com a partida realizada neste domingo,12, entre o BRH-Sulflex/Clube Curitibano (PR) e ADC Bradesco Osasco. O jogo, realizado no ginásio do Clube Curitibano, em Curitiba (PR), terminou com a vitória das donas da casa por 3 sets a 1(18/25, 26/24, 25/23 e 25/20), em 1h56.

O time paranaense, que tem a campeã olímpica Valeskinha como capitã, conquistou o primeiro resultado positivo no campeonato, justamente sobre a equipe com a segunda melhor campanha. O próximo encontro entre os dois será no sábado, 18, na Arena Bradesco em Osasco. Em caso de novo triunfo, o Curitibano avança às semifinais. Já se o clube paulista levar a melhor, a série será decidida no dia seguinte, no mesmo local, pois é o ADC Bradesco que tem a vantagem de decidir o playoff diante da própria torcida.

A Superliga B feminina 2017 já tem o Hinode/Barueri, melhor campanha da fase regular, classificado para as semifinais. As demais seis concorrentes ao título se enfrentam em séries melhor de três nas quartas. A semifinal seguirá o mesmo modelo com os times mais bem colocados na primeira etapa detentores da vantagem de decidir em casa a disputa por um lugar na grande final, que está agendada para o dia 10 de abril.