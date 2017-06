Briga de casal no Motel em Osasco acaba com duas prisões

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia realizou nesta quarta, 7, às 23h48, pela Av. Das Nações Unidas, Nº 2000, no Bairro do Bonfim em Osasco, a prisão de dois indivíduos por Porte de Arma/Porte de Munições/Receptação.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe acionada pelo COPOM para atender desinteligência de casal no interior do Motel Imperium. Chegando ao local dos fatos foi feita revista pessoal e nada foi encontrado; porém ao realizar busca no veículo foi encontrado uma arma de fogo revolver, calibre 38 com seis munições no tambor e no banco do veículo mais uma munição. E nos pertences da mulher quatorze munições.

O casal foi preso em flagrante por Porte de Arma/Porte de Munições/ Receptação, permanecendo os indiciados à disposição da justiça.