Cães adultos precisam ser adotados em Barueri 

Que tal, depois de um dia duro de trabalho, chegar em casa e ser recebido com muito amor e carinho? Há quem diga que isso não tem preço. E não tem mesmo. Basta adotar um cão ou gato no Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), que acolhe esses animais que estão prontos para encontrar um novo lar.

Não é de hoje que a Prefeitura de Barueri realiza trabalhos voltados à proteção dos animais e lembra a importância da adoção destes que, em muitos casos, são vítimas de maus-tratos e abandono. Hoje, mais de 100 bichinhos foram adotados graças ao um trabalho dedicado do Centro de Proteção em parceria com o CCZ – Centro de Controle de Zoonoses.

E para quem quiser adotar um cachorro dócil como o “Baixinho”, cão adulto, apelidado pela equipe de veterinários do Zoonoses e que há três anos aguarda a adoção, pode também procurar a unidade. “Aqui no Zoonoses há casos de animais que estão conosco há 5 anos. E uma das vantagens de adotar os cães adultos é que eles já estão com a personalidade formada, são mais tranquilos e independentes.”, indicou a médica veterinária Juliana Bimbo.

A Dulcineia Reis, moradora do bairro Mutinga, adotou um simpático vira-lata “Negão” e recomenda “O carinho do cachorro adulto é o mesmo. São especiais e também precisam de amor”, disse emocionada.

Antes de serem encaminhados ao Cepad, o CCZ trata os animais com vacinas e vermífugos. Todos os bichos são castrados. Aqueles que os adotam fazem um cadastro e recebem a visita de técnicos do Centro de Proteção, o chamado procedimento pós-adoção, a fim de fiscalizar se os pets estão sendo bem cuidados. Juntos, Zoonoses e Cepad abrigam mais de 150 animais que precisam de uma família.

Quer saber mais? Faça uma visita!

O Cepad fica na rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; aos sábados, das 8h às 13h. Para mais informações, ligue 4198-0819.

Zoonoses

Av. Anhanguera, 200, no Centro. Atende de segunda a sexta, das 8 às 16h, e o telefone é: 4198-5679.