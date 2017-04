Cafu promove jogo das estrelas em Osasco

os alimentos recebidos serão doados ao fundo social de solidariedade da cidade. Atletas do passado, cantores e atores vão participar do jogo que acontece no estádio do Rochdale

A Fundação Cafu promove, no sábado, 29, um jogo beneficente que ajudará tanto a própria fundação quanto ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

O amistoso Amigos do Cafu x Amigos de Osasco acontece às 10h, no Estádio do Rochdale, e será seguido de uma animada feijoada. Os critérios para participar dos dois eventos são diferentes.

Para os que querem assistir somente ao jogo, basta trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível no Fundo Social de Solidariedade ou levar o alimento direto ao jogo e trocar pelo ingresso na portaria do estádio.

Quem quiser participar da feijoada (também beneficente) após o jogo, precisa comprar o ingresso que custa R$ 150,00. O ponto de venda fica na rua Narciso Sturlini, 78.

Todos os alimentos arrecadados na entrada do jogo serão revertidos ao FSS e o dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos para a feijoada, da qual Cafu e amigos participarão, será revertido à Fundação mantida pelo jogador.

O almoço será animado pelos grupos de samba e pagode “Chora Menino” e “Magia”, além do sertanejo Elton Martins.

A 9ª edição Jogo do Bem: Amigos do Cafu x Amigos de Osasco terá um elenco bem conhecido no cenário esportivo e no cenário artístico nacional.

Veja os jogadores que estarão em campo: Cafu, Denilson Show, Amaral, Amoroso, Ivan Rocha, Fernando Baiano, Ale Oilviera (Espn), Marcelo Marrom (Humorista), Dexter ( Cantor), Menor da Vg ( Funk), Mc Kevin (Funk), Leonardo Miggiorin ( Ator) Mc Gui (Funk).