Câmara chama 12 vereadores para votar orçamento de 2017

Após a operação Caça-Fantasmas prender 11 vereadores e ter mandado de prisão para mais três (Karen Gaspar, Andrea Capriotti e Rogério Lins), o presidente interino da Câmara de Osasco, Cláudio da Locadora chamou 12 suplentes para continuar os trabalhos. Tomaram posse nesta quinta, 15,Carlão da Habitação, Diego Rainho, Floriza Pinheiro Martins, Lúcia da Saúde, Fumio Miazaki, Gilsão, Luiz da Locadora, Pelé da Cândida, Romeu Pepino e Willians da Farmácia.

Dentre os projetos a serem votados nos próximos dias, está a Lei Orçamentária Anual 2017, que trata do orçamento municipal. Para sua votação, deverão ser convocadas duas sessões extraordinárias. As sessões que terminariam nesta quinta, 15, poderão ser prorrogadas até o dia 31 de dezembro.Quatros vereadores pediram licenciamento dos cargos: Toniolo, Josias, Batista Comunidade e Karen Gaspar. Neste caso, a Câmara não convocará o vereador suplente, visto que para tanto, é necessário que o afastamento do titular seja por período superior a 30 dias. André Sacco renunciou ao cargo de vereador, abdicou de todos os direitos.