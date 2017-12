Câmara entrega Título de Cidadão Osasquense a Jurandir Paes

Nunca em tempo algum, uma sessão solene na Câmara de Osasco foi marcada por tanta emoção na história da cidade. Na solenidade o Sincomercio – Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região foi agraciado com uma Placa Comemorativa

O título de cidadão ao advogado Jurandir Paes, na época presidente do Sincomercio, foi apresentado pelo vereador De Paula (PSDB) aprovado por unanimidade. Infelizmente, ele faleceu em 2016, antes de receber a homenagem. O vereador De Paula foi o autor da outorga da Placa Comemorativa ao Sincomercio.

Na quinta-feira, 7, o plenário da Câmara de Osasco foi pequeno para receber tantos amigos que Jurandir conquistou pela vida. Além dos familiares, em especial os filhos Rafael, Juliany e Wanessa, funcionários do Sincomercio, dirigentes sindicais e de entidades, dezenas de amigos e presença também entre outros, do prefeito Rogério Lins e sua esposa Aline Lins, presidente do Fundo Social, deputado estadual Gil Lancaster (DEM), Samuel Karasin, juiz e diretor do Fórum de Osasco, juíza Betina Rizzato Lara, secretários municipais José Carlos Vido e Sebastião Bognar e vereadores De Paula, Toniolo, Jair Assaf, Tinha di Ferreira, Pelé da Cândida, Régia, Ralfi Silva, Alex Sá e Cláudio da Locadora.

O vereador Toniolo presidiu a sessão solene e a mesa foi constituída pelo vereador De Paula, Rafael Paes, filho do homenageado, o deputado Gil Lancaster, Rogério Lins e Dr. Samuel Karazim.

Na abertura da sessão, Toniolo disse não ser surpresa a lotação da Câmara com tantos amigos do homenageado. Na sequência, o vereador De Paula, fez a leitura do edital de convocação da outorga do título e da placa comemorativa. Lágrimas e muita emoção durante um vídeo que apresentou mensagens como se fossem de Jurandir, entre elas: “Eu não estou longe, estou apenas do outro lado do caminho”.

Emoção marca pronunciamentos durante a sessão

Vereador De Paula – “Rafael, seu pai foi muito especial em minha vida. O amor dele estava no coração. Deu grande contribuição a Osasco e a entrega da Placa Comemorativa ao Sincomercio deve ter alegrado o coração dele. É um momento especial poder homenagear o Jurandir, com o título que ele fez por merecer e o Sincomercio, que ele fundou e presidiu com dignidade e competência”.

Vereador Tinha – “A forma do Jurandir receber as pessoas era diferente, ele era feliz. Tratava as pessoas com igualdade. Aproveito para parabenizar o Rafael pelo trabalho desenvolvido no Sincomércio e como secretário municipal de Indústria, Comércio e Abastecimento (SICA)”.

Vereador Pelé da Cândida – “Nos tornamos uma pessoa melhor com o Jurandir. Lembramos de sua pessoa com saudade e não tristeza. Rafael, vamos tentar seguir os passos de seu pai, fazer bons amigos, fazer o melhor no pouco espaço de tempo que temos”.

Jornalista Nilson Martins – “Foram 26 anos de amizade com uma pessoa que vamos guardar no coração para sempre. Nunca se indispôs com alguém. Atuou com maestria como advogado, principalmente, no meio sindical. Criou o Sindicato do Comércio Varejista. E peço, quando possível, perpetuar seu nome num equipamento público de Osasco e o prefeito Rogério Lins pode agir nesse sentido. Agradeço ao De Paula pelas proposituras. Jurandir não queria o título, mas o convencemos, mas não teve tempo de receber, Deus o chamou antes”.

Deputado Gil Lancaster – “A fama dele corria pela região. Cancelei outros compromissos para estar aqui nesta sessão, porque acho justa esta homenagem a uma pessoa do bem, que deixou um legado na história de Osasco e região”

Bognar, secretário de Cultura – ”Há um mês estou mais próximo do Rafael, acompanhando o seu trabalho a frente da Secretaria de Indústria Comércio e Abastecimento (SICA). Além da capacidade e empenho, ele tem sido o exemplo, o reflexo do que foi o seu pai, com um alto senso de honestidade e responsabilidade. Parabéns ao Rafael, demais familiares e ao vereador De Paula”.

Juiz Samuel Karasin – “Considerava o Jurandir como meu pai. Ele dizia, como posso ter um filho desse tamanho? Eu dizia, eu sou, e a partir dai ele virou meu “papi” e eu, irmão mais novo ou mais velho do Rafael. Rafael, seu pai foi gigantesco e você também o será. Poucas pessoas faziam a gente sentir amada como o Jurandir, com o seu “beijo no coração”, abraços afetuosos e o sorriso de sempre. A gente sabia que era querida. O afeto, o amor quando a gente se lembra dele. O importante não são os bens materiais que deixou, mas as emoções que ele proporcionou. Onde está, está rindo de felicidade e de amor”.

Prefeito Rogério Lins – “Há inúmeros talentos em Osasco e o De Paula acertou na veia. Jurandir de Junqueirópolis para Osasco. Um sorriso profundo, alegre, Jurandir prezava muito a família, defendia a instituição ‘família’. Ele me chamava de filho, “meu menino”. Rafael é nosso irmão de coração e é uma surpresa positiva na administração. Jurandir foi a primeira pessoa que um dia disse: “Você vai ser prefeito, confia em mim meu menino!” Sempre me incentivou a estar na linha de frente. Poucos dias antes da eleição, recebi uma ligação do empresário Carlos Seiscentos, afirmando ter recebido em sonho, uma mensagem do além, com o Jurandir todo de branco, rindo e dizendo “Eu não te falei que meu menino iria ganhar a eleição!”. Nosso aplauso e carinho eterno a ele que estará sempre presente em nosso coração. Que o De Paula e os demais vereadores pensem numa forma de perpetuar o nome do Jurandir Paes”.

Rafael Paes – Após o recebimento da Placa Comemorativa ao Sincomercio e o Título de Cidadão ao seu pai, in memoriam juntamente com suas irmãs Juliany e Wanessa, Rafael assim se manifestou. “Posso considerar todos meus irmãos. Escrevi um texto para que a emoção não me faça esquecer de fatos. Feliz com essa homenagem a meu pai e ao Sindicato. O Sindicato começou a surgir em 1995, mas só foi oficializado em 1999, graças ao empenho do Jurandir. É um sindicato forte e reconhecido pelos empresários da região. Foi um apaixonado por Osasco e um amigo do Rogério Lins desde quando ele foi candidato a vereador e sempre afirmando, Rogério vai ser prefeito. Meu pai era um conciliador nato, um ombro amigo, um conselheiro nos bons e maus momentos. Muito obrigado meu bom amigo, muito obrigado meu pai”.

Vereador Toniolo – No encerramento cumprimentou o autor proponente das homenagens, os demais vereadores, Rafael e familiares e ao prefeito Rogério e concluiu: “Já presidi várias sessões solenes, mas nenhuma delas foi tão emocionante como a de hoje. De Paula foi feliz com a escolha das homenagens”.