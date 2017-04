Caminhonete furtada em Osasco é recuperada pela Guarda Municipal de Barueri

A Guarda Civil Municipal de Barueri localizou um veículo caminhonete Silverado, de cor prata, na rua Capitão Francisco César, bairro Engenho Novo, no início da noite de segunda-feira, 3.

Em patrulhamento os agentes depararam com o automóvel em estado de abandono mal estacionado na via.

Na pesquisa das placas constou queixa de furto conforme o boletim de ocorrência registrado no distrito policial de Osasco.



A ocorrência foi registrada no distrito policial da cidade e o veículo avaliado em cerca de R$ 22 mil, foi entregue ao proprietário.