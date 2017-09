Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes com menos de 15 anos começa dia 11

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a Campanha Nacional de Multivacinação no dia 11 de setembro. O objetivo é a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes que tenham menos de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

A Multivacinação é uma ação do Ministério da Saúde para manter sob controle o quadro de incidência das chamadas doenças imunopreveníveis. São elas: diarreia por rotavírus, sarampo, coqueluche, difteria, tétano neonatal e acidental, meningites, hepatites A e B, poliomielite, febre amarela e HPV (Papilomavírus Humano).

Em Osasco, a Multivacinação será realizada nas 35 Unidades Básicas de Saúde (UBS) das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. De acordo com o secretário de Saúde, José Carlos Vido, um extenso protocolo de treinamento foi colocado em prática pela secretaria tendo em vista uma série de observações rigorosas que os funcionários das unidades precisarão cumprir.

DIA D

Já no dia 16/9 acontece o Dia “D” da Multivacinação. As vacinas serão aplicadas em todas as 35 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 17h.

MULTIVACINAÇÃO

O que é

Campanha Nacional de Multivacinação, realizada pelo Ministério da Saúde em todo o país, no qual são aplicadas as seguintes vacinas:

– BCG

– Dupla Adulto

– Febre Amarela

– Hepatite A

– Hepatite B

– HPV

– Meningocócica C

– Pentavalente

– Pneumocócica 10 Valente

– Poliomielite Oral e Inativada

– Rotavírus

– Tetra Viral

– Tríplice Bacteriana

– Tríplice Viral

Público-alvo

Menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias).

Quando

De: 11/09/2017

Até: 22/09/2017

Onde ir

Em qualquer uma das 35 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira