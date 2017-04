Campanha do Agasalho de Osasco pretende arrecadar 30 mil peças

Na noite desta quarta- feira, 12, o Fundo Social de Solidariedade de Osasco realizou a abertura da Campanha do Agasalho 2017, intitulada “Não feche seus olhos, estenda sua mão e doe calor”. A campanha foi aberta pela a presidente do Fundo Social e primeira dama Aline Soares no Teatro Municipal Glória Giglio.

Antes da abertura a peça teatral “Frio” do diretor Ronaldo Spedaletti, mostrou a importância da doação de agasalhos. Logo após, a primeira dama abriu oficialmente a campanha. Os primeiros a doarem foram secretários municipais, empresários e representantes de entidades civis. A meta é ousada neste ano, o FSS pretende arrecadar cerca de 30 mil peças, diferente de 2016, quando foram arrecadadas 20 mil peças.

A campanha vai até o dia 7 de junho e terá mais de 180 pontos de arrecadação espalhados por toda a cidade de Osasco. “Além das pessoas cadastradas no Fundo Social, queremos estender essa campanha para os moradores de rua.”

Todo tipo de agasalho, cobertores, edredons podem ser doados, a primeira dama faz um alerta para o estado das roupas. “A gente pede apenas que não doem peças rasgadas, queremos algo que possa aquecer as pessoas, precisamos muito de doação de roupas de crianças também.” Ainda de acordo com a primeira dama, quem se interessar em colocar uma caixa de doação de roupas em seu comércio é só solicitar ao Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito Rogério Lins acredita que a campanha baterá a meta facilmente principalmente devido ao tamanho do coração dos moradores da cidade. “É do osasquense ajudar o próximo, mesmo o país passando por um momento difícil, nós temos 16% de desempregados em Osasco, não tenho dúvida, que os osasquenses vão aderir a campanha. Eles vão fazer a diferença.”