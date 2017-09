Campanha quer arrecadar 30 cadeiras de rodas

a campanha Coração solidário do Fundo social de Solidariedade pretende arrecadar fundos para ajudar 30 crianças da cidade de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou na noite da quarta-feira, 27, do lançamento da Campanha Coração Solidário, ação promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama, Aline Lins. O evento ocorreu no auditório do Fundo Social de Solidariedade e contou com a apresentação dos alunos da Escola Municipal de Educação Especial Edmundo Campanhã Burjato e da Associação Mantenedora de Mães Especiais – AMME.

Sob o slogan “Muita gente não tem cadeiras de rodas. Mas coração, todo mundo tem”, a campanha tem por objetivo arrecadar fundos para aquisição de cadeiras de rodas adaptadas para atender 30 crianças do município, cadastradas junto à AACD e o Fundo Social de Solidariedade. A entrega será realizada no dia 3 de dezembro – Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Para um auditório lotado de empresários e apoiadores da campanha, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, falou da satisfação em lançar uma ação de mobilização que já se inicia com tantas adesões e apoio, além de parabenizar as mães que exercem um papel fundamental junto aos seus filhos portadores de necessidades especiais. “Estamos muito felizes pela grande adesão a esta iniciativa. Todos estão atendendo a este chamado e colaborando. Esta é a primeira de muitas outras campanhas. Vocês, mães, são guerreiras, merecem nossa admiração e respeito e estão de parabéns”, afirmou.

O prefeito Rogério Lins destacou que a campanha nasceu da necessidade de ajudar as pessoas que precisam de uma mão amiga, para conseguir equipamentos de alto custo. “As famílias destas crianças já passam por uma série de privações e necessidades e nada mais justo que a cidade se unir para oferecer um pouco de conforto e qualidade de vida a essas crianças”, disse.

Lins ressaltou ainda que “o osasquense é solidário por natureza, tem isso no seu coração. Tenho certeza que iremos ultrapassar a meta de 30 cadeiras e teremos recursos ainda para outras campanhas”.

No final do evento, um grupo de empresários ofereceu uma doação no valor de R$ 60 mil para iniciar a campanha.

lServiços

Como participar

Os interessados podem doar qualquer quantia junto ao Banco do Brasil. O site: www.coracaosolidarioosasco.com.br, tem todas as informações sobre a campanha e a conta corrente.