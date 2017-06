Campeã do BBB estará em feira vegana neste sábado em Osasco

O SuperShopping Osasco recebe a Feira Vegana Solidária com uma programação especial para o final de semana. O evento defende causas voltadas à sustentabilidade, aos direitos humanos e dos animais e contará com a participação de Vanessa Mesquita, no próximo sábado, dia 24. A vencedora do Big Brother Brasil 2014 é idealizadora da ONG Pet Van, projeto que integra proteção, cuidado e adoção de animais. “Reforçamos sempre nossa atenção e cuidado com os animais, então trouxemos opções culinárias e artesanais para quem pratica o veganismo e para aqueles que tem curiosidade em aprender mais sobre o estilo de vida”, explica Janice Mendes, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco, primeiro shopping center do país a inaugurar um pet lounge.

Realizada em parceria com o Instituto Surya Solidária e apoio da ONG Bendita Adoção, o evento traz opções de cosméticos veganos, produtos artesanais, souvenires e pratos doces e salgados com ingredientes de origem vegetal sem glúten. A ONG Pet Van participa durante todo o final de semana com a venda de camisetas e bijuterias para arrecadação de valores que serão revertidos em doações.

A Feira Vegana Solidária teve início em maio e segue até dezembro, quinzenalmente, aos finais de semana. As próximas datas estão disponíveis no site www.supershoppingosasco.com.br.