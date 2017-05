Caos na Saúde é herança da gestão anterior, diz Lins

Nesta semana, o prefeito Rogério Lins disse que a saúde tem vários problemas, mas a burocracia da administração municipal impede que empresas sejam trocadas e o atendimento melhorado

É recorrente em vários locais a reclamação por parte dos moradores de Osasco sobre a gestão da saúde na cidade. Uns reclamam da falta de medicamentos, outros de médicos e até mesmo da marcação de exames.

Nesta semana, durante a sessão na Câmara Municipal, um grupo de moradores reclamaram aos vereadores da falta de empenho deles com relação a melhoria da saúde de Osasco. No final da sessão ordinária, os vereadores se reuniram com uma comissão no qual ficou acertado de que os edis levariam as reclamações a Rogério Lins.

O prefeito por sua vez disse em coletiva de imprensa nesta semana que a questão da saúde é muito complicada na cidade. Lins alega que a questão ficou mais complicada após o cancelamento da contratação de médicos pela a administração de Jorge Lapas no fim do ano passado. Lins diz que a cidade sofre na mão de laboratórios e empresas contratadas pela antiga administração, por este motivo, existe um atraso, na distribuição de medicamentos e equipamentos para as unidades de saúde. “O processo de substituição de uma empresa no serviço público demora de seis a sete meses. Existem trâmites e etapas legais que precisam ser seguidas.”

O prefeito disse que para tentar diminuir o problema da saúde na cidade foram criadas comissões de auditoria para averiguar a qualidade dos serviços. “Se hoje tem problema de entrega de medicamento e falta de médicos é uma herança da gestão anterior.” Lins disse que antes do primeiro semestre não há mecanismos para substituir as empresas que prestam serviços na cidade. “Um exemplo é a Fundação ABC do Hospital Central, nós só conseguiremos tirá-la dia 31 de julho. .”

Rogério Lins disse que não é má vontade da administração a questão da saúde na cidade. “Eu não vou fazer igual a administrações anteriores, que faziam de qualquer jeito, seguiremos da forma legal, quero algo bem transparente e que seja tudo muito bem feito.”