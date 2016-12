Foi no Yara, um antigo veleiro palhabote, que passei a maior parte de minha vida. Capitão Anselmo era o comandante, e sua história tenho a honra de contar. Ele foi um verdadeiro lobo do mar. Raramente demonstrava qualquer tipo de medo ou ansiedade, mesmo nas mais terríveis tempestades. Poucos são os que o viram temeroso em seu barco. Eu mesmo só o vi assim quatro vezes. Talvez cinco, já que uma delas foi tão breve que não deu pra ter certeza. De qualquer forma, em quarenta e cinco anos como seu imediato conto nos dedos de uma só mão os momentos que o vi abalado. E sua coragem o fez desbravar segredos do mar que eu mesmo não acreditaria, se não tivesse visto com meus próprios olhos.

Já contei algumas de suas histórias por aí. Muitos não acreditaram, é claro. Nenhuma surpresa nisso. Pensam ser invenção. Histórias de pescador, sabe? Logo eu que sou péssimo pescador! Outras nem posso contar, de tão absurdas que são. Às vezes, nem eu acredito! Mas estão aqui dentro desta cabeça queimada pelo sol do Atlântico, testemunhadas por estes olhos e ouvidos que logo o mar há de receber.

Dentre as histórias que ainda me arrisco a contar, essa em especial é de quando o Yara chamava-se “Ipanema”. Foi depois dela que mudamos seu nome. A tripulação do Ipanema era apenas eu, o capitão e os espíritos do mar. O velho barco não era nenhum navio de carga, mas podia carregar algumas boas bugigangas. Mesmo assim, daquela vez, saímos do porto de Santos levando apenas uma grande caixa de madeira misteriosa, fechada a pregos. E o cliente, que fez questão de vir junto. Nosso destino era o porto de Antonina, no Paraná. Capitão Anselmo não gostava de ter passageiros a bordo, mas essa era a condição para fecharmos a entrega e precisávamos do dinheiro. Quantia suficiente para dispensarmos outras cargas.

O tempo estava bom e parecia que a viagem seria tranqüila. O vento assoviava sem pressa uma melodia leve pelo convés. Paolo, nosso passageiro, estava sempre calado. Parecia preocupado com a carga, e isso aguçava nossa curiosidade.

– O que será que tem na caixa, mestre Anselmo? – perguntei.

– Com certeza algo muito caro, Jerônimo.

– O senhor não está curioso?

– Tanto quanto o mar está cheio d’água!

Então o assovio do vento se transformou num canto assombroso: Uma tempestade repentinamente se formou, agitando o mar e balançando o Ipanema. Logo uma enorme onda a boreste ergueu o flanco do barco e nos lançou para o lado. Isso foi tão inesperado que só tive tempo de segurar na amurada. Olhei e vi o capitão no chão, desmaiado. Corri para acudi-lo, mas outra onda do lado oposto nos fez escorregar para longe da roda de leme. Alcancei e balancei o capitão, gritando seu nome. Ele abriu os olhos e levantou-se calmamente, como se tivesse despertado de uma sesta depois do almoço.

– Capitão! – gritei – Vamos naufragar!

– Calma, homem, senão fico surdo. E preciso dos meus sentidos bem aguçados agora. Vá ver nosso passageiro.

Seguiu direto para a roda de leme. A serenidade de seu olhar nesses momentos difíceis era surpreendente. E me dava coragem para enfrentar qualquer desafio. Quem não o conhecesse poderia dizer, erroneamente, que ele não estava a par da gravidade da situação. Mas o capitão quase sempre sabia muito bem o que estava fazendo.

Obedeci a sua ordem tentando me equilibrar com o agito do barco. Logo vi Paolo agarrado à carga. Gritei para entrarmos na cabine, mas ele não pareceu me escutar. Então, uma onda gigantesca surgiu e tombou o Ipanema. De alguma maneira que não sei explicar, fiquei preso ao convés. De baixo d’água vi Paolo e a carga afundando no oceano. Quando achei que esse fosse nosso fim, o barco tombou de novo. E, dessa vez, pousou suavemente sobre as águas, como se tivesse sido salvo pelas mãos de alguma divindade dos mares.

Além disso, o tempo estava, magicamente, limpo e aberto. Não havia mais nenhum sinal de tempestade. Como me vi solto do que me prendia, corri para a cabine e vi o capitão encharcado, segurando a roda do leme. E uma estranha e bela mulher ao seu lado.

– Estou sempre com vocês – disse a moça, antes de desaparecer no ar.

Perguntei ao capitão e ele sorriu ao perceber que eu a havia visto e ouvido. Disse que era Yara, o espírito das águas. Nunca tinha acreditado nessas coisas, mas não tive como negar o que presenciei. Naquele momento em que ele havia desmaiado, havia se encontrado com ela, que lhe disse para controlar o barco com toda sua firmeza e convicção. Disse que não havia chegado nosso momento de nos unirmos ao reino das águas.

Algumas horas depois uma patrulha da guarda costeira nos parou, vasculhou o barco e foi embora. Imaginávamos que procuravam a carga, e que estaríamos em maus lençóis se ela não tivesse afundado no mar. Nunca soubemos o que havia dentro. Coisa boa com certeza não era. Só sei que, dali pra frente, passamos a tomar mais cuidado com as cargas que concordávamos levar. Sabíamos que Yara estava nos guarnecendo, de alguma forma. Mas, definitivamente, não queríamos levar um susto daquele de novo. Graças a essa atenção, sobrevivemos alguns outros maus bocados. E nos encontramos com Yara outras vezes também. Mas essas são histórias para serem contadas em momentos mais oportunos. Deixo apenas essa leve introdução da história do homem que mudou a vida de muita gente, com a firmeza de uma rocha, um sorriso constante e um coração que nos inspirava a descobrir o que há de melhor em nós.

