Carapicuíba abre inscrições para Programa Auxílio Desemprego

A Prefeitura de Carapicuíba abre inscrição para 150 vagas de bolsistas pelo Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, também conhecido como frente de trabalho. As inscrições serão realizadas nos dias 24 de fevereiro, 2 e 3 de março, no horário das 9h às 15h, na Quadra Coberta, localizada na Av. Brasil, nº 450, Cohab II. O contrato será de seis meses e pode ser prorrogado. Será necessário levar original e cópia simples dos seguintes documentos: RG ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; Cartão do PIS (ou Cartão do Cidadão); Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página da foto, qualificação profissional e último registro), ou outros documentos comprovando que o interessado está desempregado

Somente será aceita a inscrição de um beneficiário por família e o candidato precisa ser maior de 18 anos, estar quites com as obrigações eleitorais e Serviço Militar, não ter rendimentos próprios, residir no município de Carapicuíba há, no mínimo, dois anos, estar com CPF regularizado, estar desempregado há pelo menos 1 ano e não ser beneficiário de seguro desemprego ou qualquer programa assistencial equivalente. Para mais informações acesse o edital no site da prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br.