Carapicuíba inaugura UBS totalmente informatizada

A Prefeitura de Carapicuíba inaugura no sábado, dia 16, a partir das 10 horas, as novas instalações da UBS Central, no Parque Gabriel Chucre. Os moradores podem aproveitar o sábado para conhecer a nova Unidade Básica de Saúde, passear no parque e atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Sábado é o “Dia D” da Campanha de Multivacinação e a nova UBS Central terá equipe de vacinação atendendo, assim como em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h.

As novas instalações da UBS Central possuem 630 m², dois novos consultórios odontológicos, sala de inalação, grupo de educação em saúde, imunização (vacinas), acolhimento e sistema totalmente informatizado.

“No sábado, vamos mostrar para as pessoas o projeto de saúde da nossa administração. A nova UBS Central é o modelo da saúde do nosso governo. É a primeira unidade totalmente informatizada, seguindo os padrões do Ministério da Saúde. Nosso compromisso é levar esse modelo também para outras unidades”, afirmou o prefeito.

Os frequentadores do Parque Gabriel Chucre também vão contar com atendimento na nova UBS Central. Além disso, haverá dois grupos terapêuticos de pacientes: “Vamos convidar os pacientes crônicos a cuidar do Parque, cultivar do orquidário, fazer caminhadas. Vamos investir firmemente na atenção primária e na prevenção de doenças. O trabalho preventivo é a missão maior das unidades básicas de saúde”, elucidou a secretária de Saúde.