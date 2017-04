Carapicuíba oferece cursos profissionalizantes

A primeira turma de 25 alunos do curso de pintor de paredes, oferecido pela prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, em parceria com o governo do Estado, teve início de treinamento teórico na segunda-feira, 3. Os alunos dessa turma receberão uma bolsa-auxílio de R$ 210,00.

Após esse período de aulas teóricas, os alunos pintarão um equipamento público. Nesse caso, foi escolhido o prédio do Pronto Atendimento Vila Dirce. As aulas práticas terão início na segunda-feira, 10, se estendendo até o final do mês.

“Trata-se de um dos cursos profissionalizantes que estamos trazendo para a cidade”, comenta o professor Gonzaga, titular da pasta. Segundo ele, numa parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, já está confirmado também o curso de manutenção automotiva.

Para o prefeito Marcos Neves, os cursos profissionalizantes representam mais possibilidades de emprego: “é uma conquista para nossa cidade, uma vez que a qualificação é o melhor caminho para a inserção no mercado de trabalho”, avalia.

Os interessados nestes devem se inscrever no site www.viarapida.sp.gov.br. Basta clicar no campo verde à direita onde se lê “inscreva-se”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4167-6303 e 4167-6222.