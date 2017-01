Carapicuíba será uma cidade melhor, diz Marcos Neves em discurso de posse

Em Sessão Solene realizada nesse domingo (1º) no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, na Cohab V, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV), a vice-prefeita Gilmara Gonçalves (PSB) e os vereadores, todos eleitos em outubro, tomaram posse do mandato 2017-2020. A cerimônia foi presidida pelo vereador Flavinho Ampermag (PRP) e contou com a presença de autoridades de toda a região.

Os parlamentares que legislarão nos próximos quatro anos em Carapicuíba são: Ronaldo Souza (SD), Professor Ladenilson (PMB), Flavinho Ampermag (PRP), Fabinho Reis (PSD), Guto Carapicuíba (PV), Joel Madeireira (PROS), Ari Cardozo (PRB), Irmão Jucelino (PR), Zé Amiguinho (PDT), Cristovam (PR), Beserra (PV), Adão (PSD), Dr. Vong (PV), Valdemar da Farmácia (PV), Professora Cida Carlos (PT), Néia Costa (PSB) e Emília Ramalho (PROS).

O novo presidente da Câmara, que conduzirá os trabalhos na Casa no biênio 2017-2018, será o vereador Ronaldo Souza. Além dele foram eleitos para a Mesa Diretora o vereador Guto Carapicuíba (vice-presidente), Irmão Jucelino (1° Secretário) e Adão (2° Secretário).

Durante seu discurso, o prefeito eleito Marcos Neves se comprometeu a trabalhar para fomentar o desenvolvimento e resgatar a credibilidade de Carapicuíba. Neves salientou que serão quatro anos de muitos desafios e pediu o apoio da Câmara para realizar as mudanças que a cidade precisa.

“Estamos iniciando hoje um novo modelo de política. Deixei a Assembleia Legislativa para assumir este grande desafio, que é administrar minha querida cidade. Pretendo, com a ajuda dos vereadores, realizar o sonho da população, promovendo um governo transparente e voltado para todos. Não iremos tentar. Iremos fazer. Carapicuíba será uma cidade melhor”, afirmou.

A vice-prefeita, Gilmara Gonçalves, agradeceu sua equipe que sempre a acompanhou enquanto vereadora e salientou a importância da parceria que manteve com o vereador, e agora presidente da Câmara, Ronaldo Souza. Muito aplaudida, Gilmara manifestou suas expectativas na nova função.

“Nossa história política demonstra que nunca desistimos dos nossos sonhos. Foram oito anos na Câmara, 43 Projetos de Lei apresentados, e muitas vitórias. Agradeço o apoio do vereador Ronaldo, com quem sei que posso contar sempre. Tenho certeza de que a Prefeitura e a Câmara farão muito por esta cidade nestes próximos quatro anos”, comentou.