Carga de chocolate é roubada em Santana de Parnaíba

Fonte:Pedro Heiderich/Todo dia

Uma carga de chocolates de R$ 245 mil foi roubada na manhã de sábado,20, o caminhão foi encontrado no mesmo dia, à noite, no São Vito, em Americana. O motorista foi rendido por três homens de carro em Santana de Parnaíba e foi mantido cinco horas como refém. Dois deles estavam com revólveres. A vítima foi solta na Vila Jaguara, em São Paulo, às 15h, e o caminhão encontrado às 19h.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista de 35 anos carregou um caminhão trator e reboque de caixas de chocolates em Santana de Parnaíba – a carga seria levada para Cajamar. A transportadora, que é de Itupeva, informou que havia 1.796 caixas de chocolates no veículo, que somavam 22,7 toneladas.

Eram cerca de 10h quando a vítima trafegava pela Rua Ana Procópio de Morais. Ao acessar rotatória foi fechada por um carro prata, com três homens dentro. Dois deles desceram armados com revólveres, entraram no caminhão e dirigiram até a Avenida Tenente Marques, ainda no município. Lá, tiraram o motorista do caminhão e o colocaram no carro. “Foi rápido demais, não me bateram, nem me ameaçaram. Enquanto eu manobrava na rotatória de saída da empresa para sair eles me fecharam e me renderam”, conta o motorista. A vítima relata que os assaltantes usavam blusas de moletom para cobrir o rosto. “Me colocaram deitado no assoalho na parte de trás do carro e rodaram até as 15h.”

Os ladrões disseram que só queriam a carga e que o caminhão e o reboque seriam encontrados depois.

“Frisaram que só queriam a carga”. O motorista foi libertado na Rodovia Anhanguera (SP-330), na Vila Jaguara, em São Paulo, a 30 quilômetros de Santana do Parnaíba. “Peguei um ônibus e desci em uma base da Guarda Municipal.”

A vítima avisou do roubo e acionou a transportadora. Através de sistema de rastreamento, a empresa soube às 17h que o caminhão havia sido localizado na Rua São Gabriel, no São Vito, em Americana. Funcionários da transportadora, que é de Itupeva, chegaram ao local às 19h. A Polícia Militar de Americana esteve no local para registrar a ocorrência.

Apesar de não ter sido ameaçado e nem agredido, o motorista diz ter temido o pior. “Dá medo, né? O negócio é sinistro, assusta”, afirmou. A carga e os suspeitos não foram encontrados pela polícia.