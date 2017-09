Carolina Rocha é a Musa do Futebol de Osasco

Em sua primeira edição, a promoção da Liga de Futebol Amador de Osasco foi brilhante e deverá fazer parte da programação anual da entidade esportiva com quase duzentos clubes filiados. Mais de quatro mil pessoas foram ao ginásio José Liberatti para torcer pelas garotas

Foi surpreendente o número tão grande de participantes neste concurso para a escolha da Musa do Futebol, cada uma das “belas” representando um clube de futebol amador. No total foram 82 jovens que se inscreveram para a disputa do título Musa do Futebol de Osasco 2017, numa realização da Liga de Futebol Amador de Osasco, presidida por Carmônio Gonçalves Bastos e com apoio da Secretaria de Esporte do município de Osasco.

O concurso foi dividido em três fases devido ao grande número de participantes e a fase final aconteceu no sábado, 23, no Ginásio José Liberatti, que recebeu um público de mais de quatro mil pessoas, a grande maioria vinda dos bairros em apoio à candidata que representava seu clube. O evento durou mais de quatro horas.



Para o presidente da LFAO, Carmônio Gonçalves Bastos, o evento superou todas as expectativas. “Nosso primeiro concurso oficial para a escolha de uma representante do futebol foi um sucesso. Acredito que as pessoas ficaram surpresas com o nível das candidatas, que desfilaram, encantaram, dançaram e se divertiram. Agradeço a minha diretoria que teve papel importante para o sucesso e esperamos, que no próximo ano tenhamos um sucesso ainda maior na eleição da Musa do Futebol”, finalizou o presidente.

As empresas, Novety, BuzzPage, SPL Turismo, Mônica Guedes e DV Sports, acreditaram no sucesso do evento que também teve o apoio da Secretaria de Esportes, através do secretário Delbio Teruel.

A Musa 2017, Carolina Rocha, não conteve as lágrimas em sua primeira entrevista após a conquista. “Estou feliz pelo título, concorri com lindas meninas, tenho que comemorar mas ao mesmo tempo triste por meu avô que se encontra hospitalizado em situação grave. Agradeço o total apoio do presidente do R10, isso foi fundamental. Quero dedicar o título a meu avô e à torcida do R10”, concluiu a Musa.