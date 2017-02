Carro roubado em Osasco foi encontrado em São José dos Campos

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada de segunda-feira (20), um homem encontrado com um veículo furtado, no Jardim Altos de Santana, em São José dos Campos, interior do Estado.

Uma equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) estava em patrulhamento pela Travessa do Jaguari e, ao entrar na Rua Benedito Pereira Lima, suspeitou do homem que dirigia um Citröen/C3 vermelho.

Foi dada ordem de parada, mas o ajudante de 23 anos fugiu do local em alta velocidade até bater em dois veículos que estavam estacionados. Após a colisão, o homem ainda tentou sair correndo, mas os PMs impediram a fuga.

O rapaz falou aos policias que havia adquirido o automóvel de um desconhecido, em Jacareí. Pesquisa sobre o número do chassi indicou que o carro havia sido roubado em Osasco.

O caso foi registrado como receptação e localização/apreensão de veículo no plantão da Delegacia Seccional de São José dos Campos.