Carro roubado em Osasco seria entregue em Mato Grosso do Sul

No km 18, da BR- 267, em Bataguassu/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos com ocorrência de roubo/furto, e prendeu três pessoas por adulteração de sinal identificador e receptação.

Por volta das 18h30, policiais rodoviários federais abordaram o veículo Ranger com placas aparentes de Americana/SP, conduzido por um homem, de 21 anos.

Foi constatado que o carro possuía sinais de adulteração, e tratava-se do veículo I/Ford/Ranger com placas originais de Praia Grande, que tinha ocorrência de roubo/furto no dia 07/04/2017, também em Praia Grande.

O motorista afirmou que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para levar o automóvel de Osasco até Campo Grande.

O condutor, juntamente com o veículo, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu/MS.

A segunda ocorrência aconteceu às 22h40. Os agentes abordaram o veículo Fiat/Palio, placas aparentes de contagem/MG, conduzido por um homem, de 38 anos, em companhia de uma passageira, de 36 anos.

A equipe constatou que o automóvel possuía sinais de adulteração, com placas originais de Belo Horizonte/MG, que tinha ocorrência de roubo/furto no dia 06/06/2017, também em Belo Horizonte/MG.

O motorista juntamente com o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu/MS.