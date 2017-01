Carroça na frente dos bois

Nesta semana o prefeito de São Paulo, João Dória Jr., e o governador Geraldo Alckmin, anunciaram a integração das redes de educação municipal e estadual. Não deram detalhes de como a medida deve funcionar e preferiram deixar os questionamentos para os secretários responsáveis pelas pastas, José Renato Nalini (Estado), e Alexandre Schneider (Capital) que, por sua vez, também não têm todas as respostas, mas apenas os objetivos. Embora anunciada como integração, na verdade o que realmente ficou definido foi a criação de grupo de trabalho para discutir o tema de forma mais aprofundada e apresentar um plano de integração efetivo. Não faltam, segundo os secretários, áreas em que possam haver ações conjuntas e mesmo iniciativas integradas. A medida (ou o anúncio) está sendo vista com ressalvas por especialistas e líderes do setor. De acordo com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial no Estado de São Paulo (Apeoesp), é preciso discutir a questão de forma ampla e alinhada com o Plano Estadual de Educação (PPE), que prevê um regime de cooperação entre o Estado e municípios. Ainda segundo o sindicato, uma ação dessa natureza deve ser implementada através de lei que garanta sua aplicação. A preocupação é pertinente. Um projeto dessa envergadura não deve ser fruto de um alinhamento político partidário pontual ou momentâneo, que pode ser desfeito a qualquer momento em caso da eleição de novos governos. Daí a necessidade de ele ser discutido por um leque muito maior de atores ligados ao setor e à sociedade. É muito comum em inícios de novos governos e na falta de projetos relevantes, o anúncio de idéias ou planos que apontem para a solução de problemas importantes e que justifiquem a nova direção. Muitas vezes isso serve apenas para distração. Dória entende de publicidade e marketing. No primeiro dia útil de seu governo vestiu uniforme de gari e foi para a rua falar de mutirão de limpeza urbana e ganhou visibilidade. Embora agrade a alguns, o estilo pode não ser bem visto pela maioria. A população certamente dará um tempo a ele e aos novos governantes para promover as mudanças que prometeram durante suas campanhas, mas também cobrará resultados assim que sentir que o tempo já foi suficiente. O eleitor está muito mais exigente. O anúncio da criação de um grupo de trabalho para discussão da integração das redes de educação é muito diferente da integração propriamente dita. Um tema tão complexo não deve ser tratado de forma simplista, sob o risco de colocar a carroça na frente dos bois.