Casa de grãos em Osasco vende mais de 400 itens diferentes

Muitas pessoas estão trocando os alimentos industrializados por grãos. Quando o assunto é dieta a opção por produtos naturais também é uma opção de vida saudável. Em Osasco, uma casa na avenida Antônio Carlos Costa, no Bela Vista oferece mais de 400 itens entre produtos naturais, farinha, grãos, temperos e carnes. Por falta de um local que vendesse grãos e produtos naturais, o casal José Eduardo Fernandes e Alessandra Fernandes abriu o empório. Se o cliente precisa de um produto natural e não tem no Empório Fernandes, os proprietários procuram e vão atrás da solicitação do cliente. “Se é um produto que tem apelo de mercado, nós buscamos trazer”, comenta José.

Entre as especiarias que chamam a atenção no local está o Goji Berry , que é um fruto da planta Lycium barbarum, originária das montanhas do Tibet. Ele se destaca por ser rico em vitamina C, nutriente que melhora o sistema imunológico, o humor e evita problemas oftalmológicos e derrames e ajuda a emagrecer. Além disso, a fruta tem ação antioxidante e anti-inflamatória, equilibra os níveis do colesterol e protege o coração e o cérebro. O goji berry ainda ajuda a diminuir as celulites e previne o diabetes e o câncer. O alimento é a maior fonte conhecida de carotenoides e por isso contribuir para evitar problemas de visão e pode proporcionar fotoproteção adicional em pessoas mais suscetíveis aos raios ultravioletas. 100 gramas de goji berry contam com 50 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Segundo o proprietário o produto está na moda e bastantes clientes procuram. “A mídia e as dietas dos famosos ajudaram bastante na popularização desse produto”, comenta José Eduardo Fernandes.

A Castanha Baru que é conhecida como o “Viagra do Cerrado” brasileiro também é um dos destaques da loja. Análises realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mostram que a castanha do baru é rica em fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco e ferro; em ácidos graxos essenciais e em vitamina Ela ajuda no ‘antienvelhecimento’. Pela riqueza energética dos seus nutrientes (vitaminas, sais minerais e gorduras vegetais), as castanhas do baru estão associadas a sexualidade revelando-se, assim, um alimento naturalmente afrodisíaco.

Entre os mais exóticos está o Tribullus Terrestris que substitui o guaraná na reposição de energia para quem prática atividade esportiva. A erva também é muito recomendada como tratamento natural para idosos que apresentam sintomas como: artrite, artrose, fraqueza muscular e fadiga crônica. A Maca Peruana é uma raiz encontrada em uma área restrita do Peru, com o formato parecido com o do rabanete, de cor bege amarelada. Ajuda na prevenção das doenças cardiovasculares devido ao ômega 9, que reduz os níveis de colesterol total e LDL e aumenta os níveis de HDL. Rica em carboidrato, a maca age como um tônico que combate o cansaço e a fadiga; Fortalece a imunidade e aumenta a libido.

O Alpiste Canadense que muitas pessoas utilizam como aliado no tratamento do diabetes. Ainda é ótimo para o tratamento de hipertensos, limpa gorduras das veias e artérias. Diminui o colesterol. Atua contra a obesidade e restaura o tônus muscular. Sendo um forte diurético pode curar cistite, pedras nos rins, gota, ácido, úrico, edemas, sobrepeso e é anti-inflamatório.

O alfarroba que substitui o chocolate é outro campeão na preferência; “Tem muita gente que não come chocolate, para evitar a dependência, então procuram o alfarroba, ele tem propriedades parecidas, mas não gera dependência e é menos gorduroso”, comenta José Fernandes.

Outra parte que chama a atenção são os produtos típicos do norte e nordeste brasileiro, vários tipos de favas, feijões, farinhas e canjica.

São 30 tipos de chás como o Hibisco, o mais procurado pelos clientes, pois é diurético, acelera o metabolismo e consequentemente na perda de peso. O mulungu é um dos mais exóticos, pois ajuda na recuperação de pessoas que tiveram derrame.

Serviços

Empório Fernandes

Avenida Antônio C. Costa, 808 – Osasco

Tel: 4556-8062

Funcionamento: 9h às 18h