Casa do Trabalhador de Barueri oferece vagas com salários de até R$ 2.725

A Casa do Trabalhador de Barueri, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura, divulga vagas de difícil colocação. O órgão informa ainda que, devido à procura, as vagas ficam à disposição por tempo limitado. Confira:

Operador de Telemarketing Ativo – vaga 4069550

Masculino/Feminino, 6 meses experiência, ensino médio completo, vendas de produtos bancários, acima de 18 anos, salário de R$ 1.000,00 por mês + VT, AM, AO, VR e auxilio creche, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 02/05/2017, terça-feira, às 14h, no Ganha Tempo.

Auxiliar de Expedição – vaga 4069284

Masculino, 6 meses experiência na função, ensino médio completo, salário de R$ 1.200,00 por mês + VT, cesta básica e AM, idade de 20 a 35 anos, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 03/05/2017, quarta-feira, às 16h, na empresa em Barueri.

Auxiliar de Limpeza – vaga 4068228

Masculino/Feminino, 6 meses experiência na função, fundamental completo, idade de 25 a 55 anos, salário de R$ 1.083,00 por mês + VA, AM, VR, VT e Convênio farmácia, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 04/05/2017, quinta-feira, às 14h, no Ganha Tempo Barueri.

Porteiro – vaga 4070078

Masculino, 6 meses experiência na função, ensino fundamental completo, idade de 25 a 55 anos, salário de R$ 1.265,00 por mês + VR, VA, VT, AM e Convênio Farmácia, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 04/05/2017, quinta-feira, às 14h, no Ganha Tempo.

Motorista Truck – vaga 4070760

Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, idade de 25 a 39 anos, salário de R$ 1.699,00 por mês + VT, AM, Refeição no local e plano de carreira, para trabalhar em Barueri.

Entrevista dia 03/05/2017, quarta-feira, às 8h, na empresa em Jandira.

Instalador de Alarmes – vaga 4070211

Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo e cursos em segurança eletrônica, salário de R$ 2.725,00 por mês + VT, VA, VR, AM para trabalhar em Osasco.

Entrevista dia 03/05/2017, quarta-feira, às 14h, no Ganha Tempo.

Os candidatos interessados deverão comparecer ao Ganha Tempo (Casa Trabalhador/ Setor Amarelo) um dia antes da entrevista munidos de RG, CPF, PIS e Carteira Profissional para cadastro e encaminhamento.

Os empresários que desejam divulgar suas vagas de emprego também podem contar com o serviço da Casa do Trabalhador de Barueri. O serviço é gratuito e funciona a partir de um rápido cadastro no site do Ministério do Trabalho.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Centro de Barueri. O telefone para contato é 4199–1333.