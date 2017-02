Casa na Vila Menk em Osasco era utilizada para desmanche de motos roubadas

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) localizaram uma casa que era usada para desmanche de motos roubadas na rua Ferraz de Vasconcelos, na Vila Menk em Osasco. Dois jovens, um de 19 e outro de 27 anos, foram presos em flagrante.

De acordo com a polícia, os veículos eram roubados em vários pontos da região metropolitana e as peças eram vendidas no centro da capital.

Dentro da viatura, um dos jovens negou participação nos crimes e o outro, que disse morar com a mãe na casa onde foram detidos, confessou envolvimento. Ele relatou aos policiais que recebia R$ 150 por veículo desmontado e trabalhava “dia sim dia não” no esquema.