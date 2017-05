Casamento Comunitário em Osasco vai unir 246 casais no sábado, 27

Tradicionalmente no mês de maio, a Prefeitura de Osasco e o Fundo Social de Solidariedade realizam o Casamento Comunitário na cidade. Neste ano, o Casamento Comunitário acontece no sábado, 27, celebrando a união de 246 casais ao mesmo tempo no Ginásio de Esportes da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito), localizado na Rua das Camélias, 26, Jardim das Flores.

O Casamento Comunitário oficializará histórias como a de Rosana e Vanderlei, casal diligente da 23ª edição, que se conheceram na década de 90 e, depois de quase 27 anos se reencontraram.

A cerimônia será embalada pela apresentação do Conservatório Musical Villa Lobos e os casais terão como padrinhos o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.