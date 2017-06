CCR contrata pessoas com deficiência

Podem participar da seleção candidatos com deficiência física, auditiva e visual. Todos concorrerão em base de igualdade para a atuação na área de arrecadação do Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel.

A CCR ViaOeste e a CCR RodoAnel priorizam candidatos que morem em cidades de seus trechos de atuação, em especial: Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba e Cotia.

As concessionárias têm a preocupação de oferecer todas as condições para que o colaborador com deficiência possa aperfeiçoar suas habilidades. Isso acontece por meio de atividades de integração e capacitação, que estimulam o desenvolvimento profissional e pessoal do colaborador. “Buscamos pessoas interessadas e comprometidas com o trabalho para integrar nosso time. Este é o principal foco da nossa busca por novos profissionais”, explica Viviane de Lara, gestora de Gestão de Pessoas da CCR. Os candidatos interessados podem enviar currículos para gp-pa.viaoeste@grupoccr.com.br