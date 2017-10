CCR vai fechar duas pistas da Rodovia Castello Branco para a realização de obras de recuperação estrutural na Ponte de Barueri

A CCR ViaOeste programa operação especial entre às 20h de sábado, 14, e 16h do domingo, 15, para a realização de obras de recuperação estrutural preventiva da ponte Guilherme de Almeida, na altura do km 25 da Rod. Castello Branco (SP 280), sentido Interior, na região de Barueri.

Devido à complexidade das intervenções em pavimento de concreto, será necessário o bloqueio ininterrupto das faixas da direita (3 e 4) no período, com possibilidade de interdições temporárias de outras faixas, durante a madrugada.

A concessionária reforçará a sinalização do local e, se necessário, realizará intervenções operacionais para garantir a fluidez. Todas as obras da concessionária são previamente comunicadas para a ARTESP (Agência Reguladora de Transportes de São Paulo). As atividades contam com o apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo.

O motorista que utiliza este segmento da rodovia, deverá redobrar a atenção durante a passagem pelo local. Em caso de condições adversas ou climáticas, a obra poderá ser reprogramada.