CCR ViaOeste e CCR RodoAnel contratam pessoas com deficiência na região oeste

A CCR ViaOeste e a CCR RodoAnel, concessionárias que integram o Programa de Concessão de Rodovias de São Paulo, abrem inscrições para processo seletivo de contratação de colaboradores em seu Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) para seu quadro operacional. As empresas são reguladas pela ARTESP (Agência de Transportes de São Paulo).

Podem participar da seleção candidatos com deficiência física, auditiva e visual. Todos concorrerão em base de igualdade para a atuação na área de arrecadação do Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel.

A CCR ViaOeste e a CCR RodoAnel valorizam a mão-de-obra local e, por isso, priorizam candidatos que morem em cidades de seus trechos de atuação, em especial: Sorocaba, Araçoiaba da Serra, São Roque, Mairinque, Itu, Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba e Cotia.

As concessionárias têm a preocupação de oferecer todas as condições para que o colaborador com deficiência possa aperfeiçoar suas habilidades. Isso acontece por meio de atividades de integração e capacitação, que estimulam o desenvolvimento profissional e pessoal do colaborador. “Buscamos pessoas interessadas e comprometidas com o trabalho para integrar nosso time. Este é o principal foco da nossa busca por novos profissionais”, explica Viviane de Lara, gestora de Gestão de Pessoas da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel.

Os candidatos interessados podem enviar currículos para gp-pa.viaoeste@grupoccr.com.br