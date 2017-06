CCR ViaOeste programa operação especial para travessia de cabos na Raposo Tavares

Durante as madrugadas dos dias 6, 7 e 8, a Raposo terá interdições no km 41, sentido Interior, e km 44, sentido Capital, para a realização de obras de cabeamento da AES Eletropaulo.

A CCR ViaOeste programa para as madrugadas dos dias 6, 7 e 8 de junho a interdição total da pista expressa da Raposo Tavares (SP 270), em Vargem Grande Paulista, na altura do km 41 (sentido Interior) e do km 44 (sentido Capital), para a realização de travessia de cabos pela AES Eletropaulo. Os bloqueios estão programados entre 1h30 e 3h30. Durante as intervenções, os motoristas serão direcionados para as vias marginais, em ambos os sentidos.