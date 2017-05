Ceará FC: Um pedaço do nordeste na cidade de Barueri

Em 1967, José Nilton Gregório torcedor do Ceará (Vozão), chega a São Paulo mais precisamente no bairro do Jardim Mutinga em Barueri, em busca de um emprego e de melhores condições de vida.Rapidamente consegue ingressar no mercado de trabalho. Muito feliz por sua carreira, também um sentimento de vazio pois não tinha mais notícias sobre o Vozão. Em 1978, ele se encanta com o futebol apresentado pelo Santos Futebol Clube, então começa a torcer para o peixe também, um tempo depois pela falta de lazer, com índices altíssimos de criminalidade, surgiu a ideia de montar um time na comunidade do bairro do Mutinga, localizado na divisa de Osasco e Barueri.

Então chamou seu amigo José Benedito Rufino e Antônio Neto, ambos cearenses. Pensaram em todos os detalhes, assim foram as ideias: Montar um time que pudesse ter o poder de expor as raízes cearenses, daí o nome Ceará Futebol Clube e sua camisa listrada em preto e branco similar a equipe nordestina. A outra ideia era que jogasse sempre um futebol ofensivo como o Santos, daí a ideia do escudo santista. Em 27 de maio de 1990 foi fundado o time alvinegro Ceará Futebol Clube.

Até os anos 2000, o time jogava todos os domingos, porém nos últimos oito anos, jogam apenas no campeonato Municipal de Barueri, que inicia em meados de Abril e finaliza entre Outubro e Novembro. “O campo em que mandávamos nossos jogos e tínhamos horário fixo, foi usado pela prefeitura na construção de moradias populares, hoje em dia não temos condições financeiras para custear os campeonatos e festivais. Esse campeonato municipal de Barueri é gratuito, assim dedicamos nossos recursos pessoais para mantermos nossa equipe sempre em atividade.”

O clube existiu durante todo esse período, embora teve um término no ano de 2007 e recomeçou suas atividades no 2008.

Uma curiosidade do Ceará FC é um dos únicos times de Barueri que todos os atletas são verdadeiros varzeanos que jogam por amor, isso significa que ninguém recebe dinheiro. “Isso mostra que o time entra em campo com alegria, amizade e companheirismo, isto é exemplo para toda a várzea, pois infelizmente existe personagens neste meio que querem tirar lucro em cima deste tipo de situação.”

O time não tem relação alguma com o time profissional do Ceará, embora já é estudada e amadurecida uma proposta de convênio entre os dois times pelo fato de alguns jogadores da região ter grandes chances de ingressar na carreira profissional como jogador de futebol.

O elenco do Ceará F.C é composto por uma Equipe Principal com 20 atletas e uma Equipe Juniores (até 20 anos) com 20 atletas. São dois diretores: Ezequiel Carlos de Sousa eAndré Moraes dos Santos. A diretoria é composta também por dois presidentes: José Nilton Gregório e José Benedito Rufino.

O time alvinegro é um dos destaques do esporte amador na região oeste e na divisa das cidades de Osasco e Barueri recebe carinho e apoio dos moradores das duas cidades.