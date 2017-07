Centro de Barueri tem novo desvio para obras de iluminação

Motoristas que circulam pelo Centro de Barueri, sentido aos bairros Belval, Silveira e região, devem ficar atentos a mais um desvio. A alteração, desta vez, será em parte da avenida Henriqueta Mendes Guerra, e o condutor terá que virar à direita na rua Enedina Chalupe Guerra, acessar a rua Benedita Max Zendron e sair na rua Santa Úrsula para retornar ao tráfego normal.

A mudança é para que a AES Eletropaulo, a pedido da Prefeitura de Barueri, continue as obras de conversão da rede elétrica aérea pela subterrânea na região do bulevar central, que tem prazo total de 150 dias. Porém, os serviços podem terminar antes, conforme planeja a Secretaria de Obras.

O trecho de enterramento de rede compreende as duas avenidas – entre a rua Campos Sales até a Santa Úrsula. A primeira parte, envolvendo a 26 de Março, já está sendo concluída. Essa via recebeu obras como escavações, instalações de caixas e passagem de tubos. Os mesmos serviços serão executados na Henriqueta Mendes Guerra.

Novo sentido para caminhões

Com a interdição de trecho da avenida Henriqueta Mendes Guerra, os caminhões com sentido ao Jardim Belval não poderão passar pelo novo desvio, principalmente pela rua Enedina Chalupe Guerra. De acordo com o Demutran, não há condições suficientes, em razão da altura, para que tais veículos trafeguem pela região. Como alternativa, o órgão (ligado à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana) coordenou a implantação de placas de sinalização na avenida Tancredo Neves e na chegada ao Centro, indicando que os motoristas acessem o Viaduto dos Trabalhadores e dirijam-se pelo Corredor Oeste.

Vinte e seis volta a ter tráfego normal

Durante reunião entre a Prefeitura de Barueri e a AES Eletropaulo, na Secretaria de Obras, na quarta-feira, dia 5, representantes da empresa disseram que pretendem concluir por estes dias as obras de enterramento de rede na avenida 26 de Março. Com isso, já na próxima semana, a via poderá voltar a ter tráfego normal. Não haverá mais desvio pelas ruas Fioravante Barleta, Dom Pedro II e Terminal Rodoferroviário Vereador Gualberto Tolaini.

O encontro teve como objetivo da Prefeitura de Barueri solicitar à AES Eletropaulo mais agilidade em relação aos trabalhos prestados pela empresa nas obras municipais em andamento: alargamento da Via Parque e construção do viaduto sobre a alameda Araguaia, em Alphaville; alargamento da Rua da Prata (Boa Vista), construção do viaduto com alargamento da avenida João Rodrigues Nunes e rua Chico Mendes, no Parque Imperial (todas essas com rebaixamento de rede elétrica, além do Centro) e alargamento da Rua Tâmisa, no Vale do Sol.

Bulevar de cara nova

As obras nas avenidas 26 de Março e Henriqueta Mendes Guerra integram a intenção da Prefeitura de Barueri em modernizar, revitalizar e embelezar o bulevar e, consequentemente, o centro da cidade. Além dos serviços em execução, a administração fará, após as obras para rebaixamento da rede elétrica, toda a remodelação da região. Fará outras benfeitorias como: troca do piso, instalações de lâmpadas de LED, melhoria das fontes d´água e das calçadas do comércio.

No geral, o projeto prevê ainda remoção dos postes de concretos e toda rede de distribuição aérea, pois a finalidade é diminuir a poluição visual, oferecer melhorias no fornecimento de energia elétrica, além de proporcionar mais conforto aos cidadãos e todo o comércio local.