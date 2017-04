Centro de Voluntariado de Osasco procura voluntários

O Brasil está entre os dez países com o maior número de voluntários são cerca de 18 milhões. Eles estão espalhados em todos os lugares, nas igrejas, nos bairros e comunidades, nos clubes, nas escolas, nas instituições sociais e nas empresas. E no próximo dia 5, é dia internacional do voluntário. Esses bem feitores, ajudam, auxiliam, reconstroem, e, ainda que não tenham consciência disso, são voluntários.

Atendem a um impulso humano básico, que é o de ajudar. E fazem isso através da doação. Doam energia, alegria, tempo, trabalho, talento. Colhem satisfação, prazer, qualidade de vida, fé. Cada um com seu propósito, cada qual com sua missão, os voluntários disparam o gatilho da compaixão, da solidariedade, do altruísmo e da responsabilidade.

Por tantos benefícios, tanto para quem faz, quanto para os que recebem, para a comunidade e a sociedade como um todo, é que o voluntariado merece ser valorizado, apoiado, divulgado e fortalecido.

Para quem quer ser um volúntário do Centro de Voluntariado de Osasco e Região bastar ir na rua Thomaz Spitaletti, 41, no jardim Agú em Osasco, o telefone para mais informações é 3684-1678. (RD)