Cerca de 3 mil trabalhadores participam de manifestações nas portas das empresas de Osasco

​As manifestações de metalúrgicos nas portas das empresas de Osasco começaram bem cedo nesta quinta-feira, 16. Antes das 6h, os trabalhadores já se reuniam nas portas das fábricas para protestar contra as mudanças pretendidas pelo governo Temer para a reforma da Previdência.

Ao todo, cerca de 3 mil trabalhadores de 20 metalúrgicas participam desse dia de luta e de informação realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. A constatação é geral: “o governo não quer que o trabalhador se aposente. É um absurdo o que querem fazer”, resumiu um metalúrgico da Jedal.

Essa revolta é traduzida na disposição de aumentar a pressão sobre o governo e os parlamentares. “A gente tem de pressionar para mostrar quem realmente eles têm que ouvir porque, em Brasília, eles só pensam no benefício deles”, afirmou uma metalúrgica da empresa Top Taylor, indignada com a unificação das idades para aposentadoria de homens e mulheres.

E o Sindicato vai estar novamente nas portas de fábrica no período da tarde desta quinta-feira. As 14h30, a assembleia acontece na Meritor, e às 15h, na Belgo, ambas no centro de Osasco. O objetivo é informar e alertar os trabalhadores sobre a necessidade de luta. “Se a gente não se organizar, o governo vai conseguir fazer passar essas medidas no Congresso Nacional, junto com a reforma trabalhista”, alerta o diretor Gilberto Almazan.