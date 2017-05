CEU 1º de Maio atende mais de 20 mil pessoas mensalmente

O CEU ada zona sul tende mensalmente mais de 20 mil pessoas e mantém 3600 inscritos nas atividades gratuitas de teatro, dança, capoeira, música clássica, ballet, entre outras. No local há um cineteatro, biblioteca, playground e sala multiuso

A segunda-feira, 1, Dia do Trabalhador, foi uma data especial para o CEU das Artes Camila da Silva Rossafa, conhecido como CEU 1º de Maio, que comemorou seu primeiro aniversário com a presença maciça da comunidade. O CEU atende mensalmente mais de 20 mil pessoas e mantém 3.600 inscritos nas atividades gratuitas de teatro, dança, capoeira, música clássica, ballet, entre outras.

O prefeito Rogério Lins prestigiou as apresentações de dança e teatro ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e do secretário da Cultura, Gustavo Anitelli. Em seu discurso, Lins disse que é prioridade do governo levar cultura aos espaços públicos e para as áreas mais carentes. “Cresci na periferia do Jardim D´Abril e sei da importância de oferecer oportunidades aos jovens que não têm opções de lazer. O olhar de encanto dessas crianças, observando atentamente essas apresentações não tem preço. Me emociono e tenho cada vez mais a certeza que estamos no caminho certo, isso compensa qualquer batalha”, afirmou emocionado.

O secretário da Cultura, Gustavo Anitelli, destacou a alegria de comemorar um ano de gestão compartilhada com a Associação Camila, a qual tem apresentado resultados altamente positivos. “Estamos descentralizando a Cultura, levando-a aos quatro cantos para termos uma cidade mais justa e democrática, aberta para todos”, disse.

O CEU das Artes 1º de Maio foi construído por meio de convênio com o governo federal e mantém salas multiuso, biblioteca com telecentro, cineteatro com 125 lugares, playground, jogos de mesa, pista de skate, equipamentos de ginástica, pista de caminhada, além de oficinas gratuitas.