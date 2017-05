Chico Science, fundador do MangueBeat ganhará homenagem no Sesi Osasco

No próximo dia 27 de maio, sexta às 20h, os tambores e as alfaias do maracatu ganham o palco do SESI OSASCO em uma homenagem mais que merecida ao grande Chico Science, um dos fundadores do movimento Manguebeat, que levou o orgulho da cultura pernambucana para o mundo na década de 1990. Para catalisar esses 20 anos sem Chico, com a mesma energia e entrega que o homenageado, a banda Mangue B levará ao público do SESI toda a essência dos clássicos da Nação Zumbi.

O show é gratuito e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI no www.sesisp.org.br/meu-sesi, após breve cadastro. Toda a comunidade pode participar, não é necessário ser trabalhador da indústria.

O desafio de dar voz à miscelânea de ritmos que representa o Manguebeat, como o próprio maracatu, a ciranda, o rock, o hip-hop e o funk, fica por conta de Bruno Ferrari, vocalista que encarna a presença de palco do próprio Chico em uma conversa constante com o público. As releituras das canções trazem essa valorização cultural tão presente no movimento, mas também apresentam o legado de Chico Science para as novas gerações, ou como diria Chico: “Modernizar o passado é uma evolução musical”.

Além das consagradas Maracatu Atômico, de Jorge Mautner, e Meu Maracatu Pesa Uma Tonelada, o setlist agrada a todos os fãs da Nação Zumbi e ainda traz Da Lama ao Caos e Quando a Maré Encher.

Nascido da contracultura, o Manguebeat fortaleceu a diversidade da música pernambucana, valorizando o regional popular ao universo tecnológico das guitarras e dos sons eletrônicos. No show, a banda Mangue B busca representar justamente essa pluralidade, levando o legado de Chico Science para outras esferas. A apresentação pretende voltar ao passado, criando essa paisagem sonora recifense, de malungos e cabeças criativas e pulsantes.