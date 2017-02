Christian Grey e Anastasia estão de volta em 50 tons mais escuros

Enquanto os dois começam a construir um relacionamento baseado em confiança e estabilidade, figuras sombrias do passado de Christian começam a rodear o casal, determinadas a destruir todas as suas esperanças de um futuro juntos.

Jamie Dornan e Dakota Johnson retornam como Christian Grey e Anastasia Steele em Cinquenta Tons Mais Escuros, o segundo capítulo baseado no fenômeno e best-seller mundial “Cinquenta Tons”. Expandindo além dos eventos do blockbuster de 2015, que acumulou mais de U$560 milhões globalmente Adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015). Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário. Quando um Christian Grey ferido tenta seduzir uma Ana Steele cautelosa de volta a sua vida, ela demanda um novo arranjo antes de dar uma nova chance a ele. Conforme os dois começam a construir confiança e encontrar estabilidade, figuras sombrias do passado de Christian começam a assombrar o casal, determinadas a destruir suas esperanças de um futuro juntos.

Também retornando de Cinquenta Tons de Cinza estão a vencedora do Oscar Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford e Max Martini, que recebem pela primeira vez a também vencedora do Oscar Kim Basinger e por Hugh Dancy, Bella Heathcote e Eric Johnson.

Cinquenta Tons Mais Escuros tem direção de James Foley (House of Cards), e mais uma vez com produção de Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi, junto com E L James, a criadora da série.

Cinquenta Tons De Cinza foi um verdadeiro sucesso de bilheteria e chegou a arrecadar US$ 85 milhões em sua abertura. Entretanto, a sequência Cinquenta Tons Mais Escuros não deve seguir pelo mesmo caminho.

Escrito por Niall Leonard, que por sinal é marido da autora E.L. James

Eles estão passando por uma crise depois que Ana descobre segredos sobre as mulheres do passado de seu amado. A atriz Bella Heathcote interpreta a ex-amante de Christian Grey, alguém que é ”completamente inconsolável”, diz ela. ”Eu acho que qualquer um que já passou por qualquer tipo de tristeza pode se identificar”. Segundo especialistas, o novo longa baseado na trilogia erótica de E.L. James deve registrar abertura em torno de US$ 35 milhões e US$ 40 milhões, um pouco menos que a metade do primeiro filme.