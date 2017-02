Churrascaria de Osasco desviou 1 milhão de litros de água, diz Sabesp; Outros comércios da região também desviaram

Nesta quarta, a Sabesp identificou e interrompeu fraudes na rede de água em uma churrascaria na avenida dos Autonomistas, no km 18, em Osasco. O caso de furto na churrascaria também foi registrado no Deic. De acordo com a Sabesp houve manipulação do hidrômetro, com desvio de 1 milhão de litros de água (churrascaria).

Na terça-feira (21), equipes caça-fraude flagraram outras três irregularidades, também verificadas em estabelecimentos comerciais. Uma delas foi em uma fábrica de cosméticos na Rua Pirituba, bairro Chácaras Marco, em Barueri (ligação clandestina), com desvio de 2,1 milhões de litros. Outra, em um restaurante na avenida Deputado Emílio Carlos, na Vila Caldas, Carapicuíba (ligação direta), com outros 2,1 milhões de litros de água desviados. O terceiro é referente a um buffet infantil na rua Nova Amazonas Granja Viana em Cotia. Nesse caso, houve manipulação de hidrômetro, com o furto de cerca de 950 mil litros. As três ocorrências da terça foram registradas na Delegacia do Meio Ambiente de Barueri.

Crime – Em todos os casos, os proprietários ou representantes dos imóveis foram convocados para prestar esclarecimentos para a polícia, com respectiva abertura de inquérito para investigar os responsáveis pelo furto de água. Furto é crime tipificado no Artigo 155 do Código Penal, que prevê de um a quatro anos de reclusão, pena que sobe para até oito anos de cadeia caso haja qualificação – como, por exemplo, quando há participação de duas ou mais pessoas ou destruição de equipamentos. A fraude prejudica toda a população. Quem comete o crime não se preocupa com o desperdício, pois acredita que não irá pagar pelo alto consumo. É comum entre fraudadores deixar torneiras abertas e não consertar vazamentos.