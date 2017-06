Cia de teatro osasquense celebra sete anos com Circuito Cultural pelo Pará

Ao completar sete anos de existência, os osasquenses, “Cia Metrópole de Teatro & Filmes” celebra a data com o espetáculo “Planeta Água”, do Circuito Cultural do MRB, no Pará.

Ao todo serão 26 apresentações que seguem até o final do mês de junho, com o Grupo Komedi que sobre nos palcos das cidades de Faro, Terra Santa, Oriximiná e Óbidos.

O espetáculo “Planeta Água” já tem uma longa trajetória pelo Brasil. São sete anos de existência, atingindo mais de 100 mil expectadores (principalmente crianças de escolas públicas do Brasil todo) através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Ministério Cultura.

O espetáculo aborda a importância da água, a sujeira pelos rios, a necessidade da preservação à natureza, o respeito pelo meio ambiente, lendas folclóricas brasileiras sobre água, tudo isso através de um Pinguinhizinho questionador que houve atentamente as histórias e explicações de seu avô: Vovô Pingão.

De forma lúdica, simples, colorida, musical e divertida são 50 minutos prendendo a atenção do público que se diverte com os quatro personagens do espetáculo que tem a direção e roteiro de Adriano Veríssimo, através da ideia original de Sergio Vale. No elenco estão os seguintes atores: Clara Nascimento, Marcio Delucca, Nicolas Raffel e Sabrina Poyares. Produção: Poliana Mendes.

A Cia Metrópole de Teatro & Filmes sediada em Osasco foi fundada em 2009 com seu primeiro espetáculo adulto “Os Narcinteputos”, com texto e direção de Adriano Veríssimo.

Ainda em 2009, a Cia começou suas pesquisas nas linguagens infantil e infanto-juvenil junto a Editora Komedi com roteirização e dramatização de seu acervo foi possível a montagem e circulação de 8 (oito) espetáculos com temas relevantes, como: economia de água e energia, bullying, alimentação saudável, preservação da fauna e flora brasileira, entre outros. Desde 2010, a Cia realizou mais de 3000 apresentações, normalmente gratuitas, para crianças e adolescentes em São Paulo, Grande São Paulo e regiões carentes de todo Brasil.

Em 2012, a Cia retoma a linguagem adulta com a intervenção “Conte-me sua História e Veja como ficou” em parceria com a Socicam.

EM 2013 estreia o espetáculo “Estapafúrdia”. E a Cia Metrópole sempre empenhada em solidificar sua identidade artística embasada nas questões ligadas a cidade e suas problemáticas, tanto na esfera infantil por meio da conscientização como para o público adulto através de ações diretas geradoras de reflexão.