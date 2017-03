Ciclismo do Audax Osasco conquista bons resultados no final de semana: Três provas, três pódios.

No Paraguai, Peterson Tozzi voltou a vencer uma prova no país vizinho ao chegar na frente na 1ª Edição do Rally Takuare’endy. No domingo do Carnaval, Pet havia vencido a primeira etapa do Campeonato Paranaense também disputada em terras paraguaias.

Na abertura do Campeonato Paulista de Resistência, realizada em São José dos Campos, Bruno Tabanez, em um prova marcada por quedas espetaculares, ficou em segundo lugar na etapa vencida por Roberto Pinheiro (Funvic/São José dos Campos) em disputa apertada no Sprint final. Na elite feminina , Jéssica dos Santos, do Audax, ficou em quarto.

“Traçamos outra estratégia já na metade da prova. Avaliamos a postura dos nossos principais adversário e decidimos alterar o plano, deu certo a nossa marcação e por muito pouco não vencemos. Mas foi um resultado importante considerando o grupo que disputou a primeira etapa do Paulista”, comentou Tabanez, vice campeão da etapa.

Em Campo Grande/MS, no 8º GP Mega, dois atletas do Audax subiram no pódio, Diego Ares, em segundo lugar, atrás de Pacanaro , da Memorial Santos, e Valter Pimentel, também da Team Audax ficou em quinto.

“A temporada do ciclismo está começando agora e temos muitos compromissos e a equipe acaba se dividindo para somar pontos para o ranking nacional”, disse Luiz Mazzaron, diretor técnico da equipe.

Tanto a 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Resistência quanto o GP Mega valeram pontos para o ranking nacional.

No domingo (12) a equipe prevê a participação no 50º Circuito do Boa Vista, em Joinville, e vai em busca do tricampeonato.