Cidade mais viva

Como observador interessado da vida urbana procuro acompanhar com atenção situações que alteram a sua dinâmica, especialmente quando positivas, dependendo do olhar, evidentemente. Nem sempre o que é bom para alguns o é para todos. É o caso, por exemplo, da volta às aulas. Nesta e nas semanas seguintes a maioria das escolas públicas e privadas iniciam seu ano letivo. A cidade fica mais viva e a paisagem enriquecida com a movimentação de alunos e toda a estrutura que envolve o setor. Estudantes uniformizados nas ruas, nos pontos de ônibus, em vans escolares e no transporte coletivo. No ar, a ansiedade com a nova escola, a nova turma, novos professores e por que não dizer novos desafios. As escolas deixam para trás a monotonia do período de férias e voltam à tradicional agitação. Em suas portas retorna a confusão rotineira, velha conhecida dos que por ali circulam. Aliás, esta é uma das principais desvantagens dessa época – o trânsito. E as primeiras semanas de aula costumam ser as mais crônicas, já que muitos alunos são acompanhados dos pais e responsáveis até que se acostumem à nova rotina ou o transporte por outro modal seja definido. Dentro de casa a grande mudança é o despertador também tirar da cama a molecada, o que muda tudo! A preparação do café, pressão de horário e a tradicional correria. Para muitos a nova rotina gera mau humor e cara feia. Nada que um bom cafezinho não possa ajudar. E se para muitos estudantes a volta às aulas pode significar o fim do sossego e vida fácil, para os pais representa um alívio. Garotada ocupada na escola é sinal de alguma tranquilidade, ainda que apenas por algumas horas do dia. A casa fica mais organizada, embora não seja a realidade de todos. No caso dos universitários a principal mudança é no período noturno. O movimento ao redor das instituições de ensino e no transporte público é que denuncia de forma mais clara que as férias são coisa do passado. Começou (ou recomeçou) o tempo da “ralação”. Com o maior movimento e mais gente nas ruas durante as noites, aumenta a sensação de segurança, mas também a preocupação com o tema.

No caso do ensino superior, entretanto, as aulas recomeçarão em algumas semanas e ganharão força após o carnaval, como sempre.

Boas aulas!