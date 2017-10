Cidade terá R$ 25 milhões para recapeamento asfáltico, diz Lins

É recorrente na cidade de Osasco, a reclamação sobre o asfalto nas principais vias. Alguns locais recebem a Operação Tapa Buraco, mas poucos dias depois o buraco reaparece.

O prefeito disse que Osasco terá R$ 25 milhões por ano através de investimentos estaduais e federais. “Vamos fazer o maior programa de recapeamento asfáltico da história da nossa cidade”.

Na esfera federal, o prefeito se reuniu com deputados e ministros em Brasília e no estado com o vice-governador Marcio França para tratar do assunto. De acordo com Rogério, algumas vias têm uma camada asfáltica muito antiga. “Alguns recapes estão ai há mais de 40 anos, não adianta mais fazer tapa buraco. Vamos finalizar as licitações para o recapeamneto asfáltico ainda este ano. Queremos recapear 100 novas vias.” A principal avenida da cidade, a dos Autonomistas passará por um amplo processo de recuperação asfáltica. “Vai ser recapeada totalmente, começamos este ano ainda. Vamos também melhorar as principais vias das zonas norte e sul.”

Num primeiro momento, as mais movimentadas receberão recape, depois será levado paras as vias menos movimentadas.