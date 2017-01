Cidades da região oeste receberam mais de R$ 62 milhões em ISS do grupo CCR

A CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, e a CCR RodoAnel, responsável pelo Trecho Oeste do Rodoanel, reforçaram o Orçamento de 17 municípios da Região Oeste de São Paulo em mais de R$ 62,1 milhões (em valores correntes), em 2016, por meio do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Em 2015, os repasses do imposto gerado pelos pedágios totalizaram R$ 61,4 milhões.

Na região atendida pelo Sistema Castello-Raposo, 16 cidades são beneficiadas mensalmente. No RodoAnel Oeste, sete municípios contam com o recurso (confira as tabelas abaixo). Em todas as cidades, os gestores municipais são responsáveis pela administração da verba. O valor disponibilizado é proporcional à extensão da rodovia que atravessa o município.

Eduardo Camargo, presidente da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, ressalta que “o repasse do ISS reforça diretamente o Orçamento dos municípios atendidos pelas rodovias e é outro dos benefícios do Programa de Concessões de Rodovias”.